YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 YKS ne zaman?

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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı.

Bilindiği üzere 2025 YKS sınavı için başvurular 6 Şubat - 13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.

YKS sınavı için başvuru yapan adaylar sınav tarihleri hakkında aramalarına son günlerde hız verdi.

YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin ne zaman belli olacağı ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2025 YKS giriş yerleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

YKS giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden en geç 10 gün önce erişime açılıyor.

Buna göre YKS sınav giriş belgelerinin 10 Haziran Salı gününden itibaren yayımlanması bekleniyor.

2025 YKS ne zaman?

ÖSYM'nin açıkladığı 2025 yılı sınav takvimine göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak.