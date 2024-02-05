Yoğun talep gördü, yeni kazanç kapısı oldu! Duyan o şehre akın ediyor… Çorum'un Osmancık ilçesinde son zamanlarda zeytin ağacı dikimi büyük ilgi görüyor. İlçenin iklimi, zeytin yetiştiriciliği için son derece uygunken, bu durum yeni bir kazanç kapısı olarak değerlendiriliyor. Ortalama verim kapasitesi ise oldukça dikkat çekici.

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Çorum'un Osmancık ilçesinde zeytin yetiştiriciliği, giderek artan bir ilgiyle karşı karşıya.

Son 20 yılda ilçede bulunan zeytin ağaçlarının sayısı on binleri bulurken, asırlık zeytin ağaçlarının da ilçeye taşındı.

İlçede zeytin yetiştiriciliği konusunda önemli gelişmeler yaşanırken, konuyla ilgili İHA'ya konuşan Ramazan Duru, özellikle 50 yaşından 200 yaşına kadar olan zeytin ağaçlarının ilçe halkı tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

İklim elverişli

Osmancık ilçesinin iklim açısından zeytin yetiştiriciliği için oldukça verimli olduğunu belirten Ramazan Duru, "Osmancık mikroklima, karasal bir alan içerisinde. Önden gelen bir tecrübe ile bölgemizde zeytin ağaçları kendini gösteriyordu. Son yıllarda da Kaymakamlığımız, Özel İdare ve milletvekillerimizin de katkıları ile çalışmalar gerçekleştirilerek Osmancık için güzel kazanımlar elde edilmeye başlanıldı.

Son yıllarda yaklaşık 10 bin zeytin fidanı dağıtımı yapıldı. Dolayısıyla halkımızda bu konuda bilinçlenmeye sahip oldu ve zeytin ağacı konusunda da yoğun bir talepte bulunuldu." dedi.

Ekonomiye katkı sağlıyor

Osmancık ilçesinde zeytin yetiştiriciliği, hem endüstriyel alanda hem de tarım sektöründe önemli bir ivme kazanıyor.

İlçe ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Duru, “İlçemizde yetişen zeytin ve zeytin yağlarımızı sofralarımızda tüketmeye başladık. Zeytin yağımız da bölgemizin iklimsel değerlerini bulundurarak çok güzel bir aromaya sahip oldu.

Zeytin tarımcılığı anlamında bizlere katkı sağlayan Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya, Kaymakamımız Ayhan Akpay, Özel İdare yetkililerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Osmancık için büyük kazanım elde ettik” ifadelerini kullandı.