YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama! 2023 YÖKDİL sınav sonucu nasıl sorgulanır? YÖKDİL sonuçlarının nasıl sorgulanacağı merak ediliyor. 2023 YÖKDİL sınavı sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 26 Mart tarihinde düzenlenmişti. Peki 2023 YÖKDİL sınav sonucu nasıl sorgulanır?

İlgiyle takip edilen YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı. Sınava dahil olan adaylar ilgiyle sonuçların nasıl sorgulanacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile YÖKDİL sonuç ekranının erişime açıldığı öğrenildi.

YÖKDİL sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖSYM konu hakkında yaptığı açıklamada 26 Mart 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın yani 2023-YÖKDİL/1'in değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını ifade etti.

Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifreleri vasıtasıyla ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve mobil uygulamata giriş yaparak da öğrenebileceklerdir. Ayrı olarak adaylara sonuç belgesi ise gönderilmeyecek.

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ÖSYM sınav sonuçları hakkında şu açıklamada bulundu:

"26 Mart 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Nisan 2023 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır."