YouTube Lisans Ücreti 2025: YouTube Yayın Lisansı Nasıl Alınır, Kaç TL?

Yağmur Uçar

2019 yılında kabul edilen 6112 Sayılı Kanun ile internet yayınlarını denetleme yetkisi alan RTÜK, bu bağlamda 'katalog yayın' yapan veya canlı yayın yapan kanallar için lisans talep etmeye başladı.

Buna göre, YouTube'da düzenli yayın yapan ve ekonomik kazanç elde eden kanallar için lisans almanın zorunlu hale getirildi.

YouTube yayın lisansı almak için kanal sahipleri RTÜK'e yaptıkları başvurunun onaylanmasının ardından ödeme yapmak zorunda.

Peki, YouTube lisansı nasıl alınır? Ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2025 YouTube lisans ücreti...

RTÜK YOUTUBE LİSANSI NASIL ALINIR

Başvuru için RTÜK’ün resmi web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmalısınız.

Başvurunuzu genellikle dijital medya platformu, içerik üretimi ve yayıncılık alanında faaliyet gösterdiğinizi belirten bilgilerle yapmanız gerekecek.

Başvurunuzda; hangi tür içerikler yayınlayacağınızı, hedef kitlenizi ve yayın sürelerinizi detaylandırmalısınız.

RTÜK lisansı almak için genellikle bir başvuru ücreti ödenmesi gerekir.

Başvurunuzu yaptıktan sonra RTÜK tarafından bir inceleme yapılır. Akabinde uygun bulunması halinde lisans verilir.

YOUTUBE LİSANS ÜCRETİ 2025

YouTube yayın lisans ücreti, Ocak 2025'te 926 bin TL ve aylık kazanılan payın yüzde 1.5'i olarak belirlenmiştir.