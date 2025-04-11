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Youtube reytingleri belli oldu! Herkes o gazeteciyi izledi: İşte, Youtube'da en çok izlenen gazeteciler

Youtube reytingleri belli oldu! Herkes o gazeteciyi izledi: İşte, Youtube'da en çok izlenen gazeteciler Türkiye’de birçok gazeteci Youtube hesapları üzerinden yayın yaparken tıpkı televizyon ekranlarında olduğu gibi dijital gazeteciliğinde nabzı “Youtube Rating Report” tarafından tutuluyor. Ülkemizin gündemi son günlerde oldukça yoğun ilerliyorken bakın Youtube’da en çok izlenen gazeteciler kimler olmuş…