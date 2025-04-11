Youtube reytingleri belli oldu! Herkes o gazeteciyi izledi: İşte, Youtube'da en çok izlenen gazeteciler

Televizyon ekranlarının yanı sıra son dönemlerde birçok gazeteci Youtube ekranları üzerinden ülkemizin gündemine ilişkin yayınlar yapmayı sürdürüyor.
Youtube kanalları üzerinden gündemi değerlendiren gazeteciler tıpkı televizyon ekranlarındaki gibi reyting yarışına giriyor.
Dijital gazeteciliğin nabzını tutan Youtube Rating Report’un mart ayı verilerinin yayınlanmasının ardındanda platform üzerinden en çok izlenen gazeteci belli oldu.
Marketing Türkiye’de yer alan habere göre, o isin 30 milyonu aşan izlenme sayısıyla Youtube yayını yapan diğer gazetecileri arkasında bıraktı.
İŞTE EN ÇOK İZLENEN 10 GAZETECİ
1- Fatih Altaylı – 30.763.215
2- Cüneyt Özdemir – 13.271.073
3- Nevşin Mengü – 11.322.169
4- Özlem Gürses – 10.906.754
5- Levent Gültekin – 7.856.947
6- Yılmaz Özdil – 5.824.535
7- Enver Aysever – 4.790.678
8- Bahar Feyzan – 4.597.665
9- Can Ataklı – 4.172.750
10- Cansu Canan Özgen – 4.076.609