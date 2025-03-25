YouTube’da izleyici rekoru kıran televizyon kanalları belli oldu! O kanal 9.3 milyar izlenme aldı

Haber Merkezi

Dijital çağ, izleme alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Geleneksel televizyon ekranlarından YouTube gibi dijital platformlara kayan izleyiciler, artık içeriklere istedikleri an, istedikleri cihazdan ulaşabiliyor.

"Yeni televizyon" olarak adlandırılan YouTube, televizyon kanalları için de kaçınılmaz bir mecra haline geldi. Büyük kanallar, hem arşiv içeriklerini hem de özel yapımları YouTube’da yayınlayarak dijital dünyada da varlık göstermeye çalışıyor.

Kanallar YouTube’da da izlenme yarışını sürdürürken YouTube Rating Report tarafından yayınlanan verilere göre izlenme rekoru kıran kanallar listelendi. İşte, YouTube’da televizyon kanallarının izlenme sayıları…

9.3 MİYAR İZLENME ALDI

Yayınlanan verilere göre, Türkiye’de 220 aydır yani 18 yıldan uzun süredir YouTube’da yayın yapan Kanal D, dijitalde de güçlü bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

9.3 milyar izlenme ile en çok izlenen kanal olan Kanal D, özellikle dizileriyle büyük bir dijital arşiv oluşturdu. Kanal D’yi takip eden kanal ise 121 aydır (yaklaşık 9 yıldır) YouTube’da aktif olan ATV.

Kanal D’ye kıyasla yarısı kadar süredir platformda yer alan ATV 8.6 milyar izlenme ile, hızlı bir yükseliş sergileyerek izlenme sıralamasında üst sıralara yerleşmeyi başardı.

ATV’yi ise Türkiye’de 153 aydır YouTube’da yayın yapan TRT Çocuk izledi. Toplamda 6.7 milyar izlenme alan TRT Çocuk YouTube’da en çok izlenen kanallar listesine üçüncü olarak dahil oldu.