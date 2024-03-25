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YSK duyurdu: 2024 il il oy verme saatleri || 31 Mart yerel seçim oy verme kaçta başlıyor, kaça kadar sürüyor?

YSK duyurdu: 2024 il il oy verme saatleri || 31 Mart yerel seçim oy verme kaçta başlıyor, kaça kadar sürüyor? Seçim gününün giderek yaklaşmasıyla birlikte en çok araştırılan konuların başında oy verme saatleri geliyor. Peki, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidecek vatandaşlar için oy verme kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?