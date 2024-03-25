YSK duyurdu: 2024 il il oy verme saatleri || 31 Mart yerel seçim oy verme kaçta başlıyor, kaça kadar sürüyor?

31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye'de yerel yöneticilerin
seçimi için sandık başına gidilecek. Yüksek
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve akşam saat 17.00'de sona erecektir.
İşte il il YSK'nın belirlediği 31 Mart 2024 oy verme saatleri...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini 1 saat erkene aldı.
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis’te oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00,
Diğer illerde ise oy verme saatleri her zaman olduğu gibi 08.00-17.00 olacak.
Nerede oy kullanacağım?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden,www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.