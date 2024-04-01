YSK sandık sorgulama 2024: Oy kullandığınız sandıkta kim kazandı? Seçmenler, oy kullandıkları sandıktan çıkan sonucu öğrenmek adına "Oy kullandığım sandıkta kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte YSK sandık sonucu sorgulama detayları...

ensonhaber.com

Türkiye'de 31 Mart 2024 yerel seçim süreci tamamlandı.

Oy veren seçmenler, sandıklarından çıkan sonucu merak ediyor. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu sistemi araştırılıyor.

"Oy kullandığım sandıktan kim çıktı", "Sandığımda kim kazandı" gibi soru başlıkları arama motorlarına yöneltilirken, sonuçlar YSK resmi sitesinden sorgulanabiliyor.

Peki, oy verdiğim sandıktan kim çıktı? İşte YSK sandık sorgulama ekranı...

Seçmenler, oy kullandıkları sandıktan çıkan sonucu YSK'nın internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

YSK'nın sandık veri sistemi, resmi sonuçların açıklanmasıyla birlikte aktif hale gelecek.

Resmi sonuçlar ise birkaç güne açıklanacak.

Sandık sorgulama ekranı 2024