Yumruk yapma şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte, yumruk yapma şeklinize göre kişilik testi… Yumruk yapma şeklinize dikkat! Meğer yumruğunuz kişiliğiniz hakkında gizli bilgiler veriyormuş. Adeta kişiliğinizin aynası olan bu test istikrar ve gücünüzün mü yoksa çekiciliğinizin mi ön planda olduğunu söylüyor. İşte, tüm detaylar…

ensonhaber.com

Yumruk yapma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? Meğer yumruk yapma şekliniz kişiliğiniz hakkında gizli bilgiler için adeta bir anahtarmış!

Yapılan araştırmalar kişiliğiniz ile yumruk şekliniz hakkında bağlantılar olabileceğini gösteriyor.

Yumruk yaparken işaret parmağı ve baş parmağınızın konumu kişiliğinizde hangi yönlerinizin baskın olduğunu ortaya koyuyor.

Şimdi bir yumruk yapın ve kişiliğiniz hakkındaki detayları öğrenin…

İşte, yumruğunuza göre gizli kişiliğiniz…

Başparmağınız dışarıyı yukarıyı gösterecek şekilde ve işaret parmağınızın üzerinde oturarak yumruğunuzu sıkarsanız, doğuştan lidersiniz. İçeride gergin veya emin olmasanız bile, bir istikrar ve güç havası yayıyorsunuz.

Hedeflerinize ulaşmak için yorulmadan çalışan odaklanmış bir bireysiniz. Yeteneklisiniz ve iş yerinizde veya işinizde ya da hangi çabayı üstlenirseniz üstlenenin öne çıkma eğilimindesiniz. Yeni şeyler veya yerler keşfetmeyi ve öğrenmeyi seviyorsunuz. IQ seviyeniz yüksek. Ayrıca diğer insanlara rehberlik etmekte ve onların çıkarlarını gözetmekte de oldukça iyisiniz.

Temel kişilik özellikleri: enerjik, meraklı, hevesli, şefkatli, lider, istikrarlı, güçlü, odaklanmış, başarılı, kaşif, yüksek IQ seviyesi, başkalarına yardım eden sevgi, cömert, adalet aşığı, girişken, iyi dinleyici, bilge, özdenetim.

Yumruğunuzu, başparmağınızla dışarıda tüm parmaklarınızın üzerinde otururken diğerlerini sıkıyorsan, sen son derece yaratıcı bir insansın. Benlik saygınız yüksek. Çekicisiniz ve çekici bir kişiliğe, zihniyete ve iletişim becerilerine sahipsiniz.

Bir odada çoğunlukla ilgi odağı sizsiniz. Dürüstlüğünüz ve zekanız için takdir ediliyorsunuz. Yolunuza atılan övgü ve hayranlığın tadını çıkarırsınız. Kişiliğinize sahip olmaktan korkmuyorsunuz. Kibirli değilsin, ama kesinlikle kendine güven ve inanç havası yayıyorsun. Söyleyecekleriniz veya yapacaklarınız konusunda netsiniz.

Dürüst olmak ya sizi hayatta öne çıkarır ve bazen başınızı belaya sokar ya da insanlarla sertleşir. Bir yerde veya rutinlerde çok uzun süre kapalı kalmayı sevmiyorsunuz. Kendini ifade etme konusunda iyisin. Sen bir büyücüsün.

Temel kişilik özellikleri: yaratıcı, yüksek benlik saygısı, çekici, çekici, bol zihniyet, etkili iletişim becerileri, yüksek zeka, bireyselliklerine sahip olan, açık sözlü, kendine yeterli, çekici, duyguların üstünde kendine saygı.

Eğer baş parmağınız tüm parmaklarınızın içindeyken yumruğunuzu sıkarsanız, sen içe dönük birisin Mahremiyetinizi seviyorsunuz ve düşüncelerinizi veya duygularınızı kendinize saklama eğilimindesiniz. Kendi şirketinde harcama yapmakta sorun yok. Son derece yaratıcısın. Alışılmışın dışında benzersiz fikirler buluyorsunuz.

Yalnızca size benzeyen veya gerçek bağlantılara değer veren insanlarla bağlantı kurabilirsiniz. Son derece şefkatli olabilirsiniz. Genellikle daha az konuşur ve daha çok dinlersiniz, utangaç ve çekingen biri olarak görülürsün. İşiniz, ilişkileriniz, arkadaşlarınız ve aileniz hakkında çok tutkulusunuz. Her küçük ayrıntıyla ilgileneceksin. Alenen, düşük profilli veya utangaç bir tavır sergileyebilirsin ama özel çevrende çok komik ve çekicisin. Kriz zamanlarında bile tavrını korumada çok iyisin. Hayattaki çoğu şeyde sevgi, güzellik ve uyum görürsünüz.

Temel kişilik özellikleri: içine kapanık, mahremiyeti seven, alışılmışın dışında düşünen, değerler gerçek bağlantılar, empatik, dramadan veya dedikodudan hoşlanmama, utangaç, çekingen, tutkulu, küçük ayrıntıları fark eder, toplum içinde düşük profili tutar, zen gibi bir hayat sürdürür, uyumlu.