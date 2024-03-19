Yumurtaların üzerindeki kodlar bakın ne anlama geliyormuş Yumurtaların üzerindeki sayıların anlamlarını biliyor musunuz? Her yumurtanın kabuğunda bulunan bu kodlar, üretim şekli hakkında ipucu veriyor. İşte merak edilenler...

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Son yıllarda görmeye alışık olduğumuz ancak birçoğumuzun amacını bilmediğimiz bir bilgiyi daha sizler için derledik.

Yumurtaların üzerine basılı olan kodların hangi amaç için yapıldığı sık sık merak edilmektedir.

Bilindiği üzere bütün yumurtaların üzerine basılmış sayılar vardır. Bu sayılar yumurtanız hakkında bilgi verir.

Sayının ilk hanesi 0, 1, 2 veya 3 olabilir. Bu ilk hane yumurtanın nasıl üretildiğini gösterir.

0 ile başlayanlar organik, 1 ile başlayanlar gezen tavuk yumurtası, 2 ile başlayanlar kümes tavuğu ve 3 ile başlayanlar ise kafes tavuğu olduğunu anlatır.

Ayrıca yumurtanın hangi ülkede üretildiğini gösteren ve iki harften oluşan ülke kodunu görürsünüz. Diğer 4 veya 5 hanede yumurta üreticisinin kodudur.