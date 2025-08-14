Yunan yoğurdu ve Türk yoğurdu arasındaki fark buymuş!

Marketteki süt ürünleri reyonunu gezdiğinizde, raflarda onlarca farklı yoğurt çeşidiyle karşılaşmanız mümkün.

Klasik tam yağlı yoğurttan probiyotik desteklilere, laktozsuz seçeneklerden light versiyonlara kadar geniş bir yelpaze sizi bekler.

Bu seçenekler arasında son yıllarda sıkça karşımıza çıkan bir ürün var: "Greek yogurt" yani "Yunan yoğurdu".

İlk bakışta bizim Türk usulü yoğurda oldukça benziyor.

Kıvamı, rengi ve lezzeti neredeyse aynı gibi gelse de, aslında aralarında besin değeri ve üretim yöntemi açısından önemli farklar bulunuyor.

Peki, Türk yoğurdu ile Yunan yoğurdu arasındaki gerçek fark ne? İşte detaylar...

İŞTE FARKI

Normal yoğurt, aynı zamanda geleneksel yoğurt olarak da bilinir, sütün canlı bakteri kültürleriyle fermente edilmesiyle yapılan bir süt ürünüdür.

Normal yoğurt, fermentasyondan sonra süzülmez, bu da ona daha hafif ve daha sıvı bir kıvam verir.

Yunan yoğurdu muhtemelen ekşimsi tadı ve onu normal yoğurdun tadından ve dokusundan ayıran pürüzsüz, kadifemsi dokusuyla bilinir.

Lezzet ve dokudaki fark, benzersiz süzme işleminin bir sonucudur.

Peynir altı suyunun çoğunu uzaklaştırmak için süzme işlemi yapılır, bu da daha koyu ve daha kremamsı bir doku elde edilmesini sağlar.