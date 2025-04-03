Yurt dışı hayali olana müjde: Emekli maaşını taşıyan vatandaşlık alıyor

Haber Merkezi

Güney Amerika ülkelerinden Arjantin, emeklilik dönemini yurt dışında geçirmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Ülke, emekli maaşını Arjantin'e taşıyan yabancı vatandaşlara oturum izni veriyor.

Bu uygulama, yalnızca emeklilerle sınırlı kalmıyor; kira geliri elde eden bireyler de belirli şartları yerine getirerek Arjantin’de oturum izni alabiliyor.

Arjantin, düşük yaşam maliyetleri, doğal güzellikleri ve sakin yaşam tarzı ile yurt dışında hayat kurmayı planlayanlar için cazip bir seçenek oluşturuyor.

EMEKLİLERE OTURUM İZNİ VE VATANDAŞLIK

TGRT Haber’de yer alan habere göre; Arjantin, sunduğu oturum ve vatandaşlık imkanlarıyla, emeklilik hayatını farklı bir ülkede geçirmek isteyenlere yeni bir yaşam fırsatı sunuyor.

Ülke, emekli maaşını taşıyan kişilere oturum izni veriyor ve 3 yıl sonunda belirli şartları yerine getirenler, Arjantin vatandaşlığına başvurma hakkı kazanıyor.

Ülke, emeklilere uygun yaşam standartları ve sosyal imkanlar sunarken, aynı zamanda ücretsiz sağlık hizmetleri gibi avantajlarla yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.