Yurt dışı telefonlar açıldı mı, kaç gün? 2025 IMEI sıfırlanma tarihi...

Yağmur Dinç

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de yasal olarak kullanılabilmesi için belirli bir süre zarfında IMEI kaydının yapılması gerekiyor.

Kaydı yapılmayan telefonlar, 180 gün sonunda kullanıma kapatılıyor.

BTK’nın belirlediği düzenlemeye göre, yurtdışından getirilen telefonların IMEI kayıtları her yılbaşında sıfırlanır. 1 Ocak 2025 itibarıyla IMEI sıfırlama işleminin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da IMEI kayıt süreçlerinde güncellemeler yapılacak.

Peki, 2025 yılı için yurt dışı cep telefonu IMEI kaydı ne zaman sıfırlanacak? İşte, IMEI kayıt sıfırlanma tarihini...

IMEI SIFIRLANDI MI 2025

1 Ocak 2025 itibarıyla IMEI sıfırlama işleminin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu süreçle birlikte, cihaz sahipleri yeni yılda telefonlarını yeniden kullanmaya başlayabilecekler.

IMEI KAYIT ÜCRETİ

2025 yılında cep telefonu kayıt ücreti (IMEI kayıt ücreti) 31 bin 692 TL'den 45 bin 614 TL'ye yükseldi.