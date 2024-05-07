Yurt dışında kurban ne kadar, kaç TL? Neden daha ucuz? Kurban kesim bedeli 2024 Diyanet'in açıkladığı 2024 yılı kurban kesim bedeline bakıldığında, yurt dışında kesilen kurbanın daha ucuz olduğu görüldü. Vatandaşlar nedenini araştırmaya koyulurken, daha ucuza diye başka ülkelerde kurban kestirmek doğru mudur, kurban geçerli olur mu merak ediliyor.

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İslam dünyası için kutsal bir önem arz eden Kurban Bayramı, 2024 yılında 16-19 Haziran arasında idrak edilecek.

Kurban ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, şimdiden kurbanlıklara bakıyor.

Kurban fiyatlarında geçtiğimiz senelere göre ciddi bir artış yaşanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında da 4 bin 750 lira olarak açıkladı.

Vatandaşlar ise aradaki farka dair bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda, "Yurt dışında kurban neden daha ucuz", "Daha ucuz diye ülke dışında kurban kesmek caiz mi", merak ediyor.

Peki, Yurt dışında kurban ne kadar, kaç TL? Neden daha ucuz? Kurban kesim bedeli 2024...

Yurt dışında kurbanlık ne kadar 2024

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içi 11.750 TL, yurt dışı 4.750 TL olarak belirlendi.

Neden daha ucuz

Yurt dışındaki kurban fiyatları ülkelerdeki piyasa şartlarına, ekonomik faktörlere ve maliyetlere bağlı olarak daha ucuz olabilir.

Ayrıca, yerel piyasadaki rekabet şartları ve düşük üretim maliyetleri de fiyatların daha uygun olmasına neden olabilir.

Ucuz diye yurt dışında kesmek caiz mi

Kurbanın illa da kendi ülkenizin fiyatlarında olması gerekmez. Önemli olan kurbanın kesilmesidir, kaça alındığı önemli değildir.