Yüzümüzdeki ölüm üçgeni: Doktorlar uyarıyor, ‘Asla yapmayın’… Yüzümüzde bir ölüm üçgeni var. Doktor Mehmet Öz bu hatayı yapan herkesi uyardığı ve asla yapılmaması gereken o ayrıntı...

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü olan doktor ve aynı zamanda televizyon programcılığıda yapan Dr. Mehmet Öz yüzümüzde bir ölüm üçgeni olduğunu aktardı.

Dr. Mehmet Öz, Amerikalı şov programcısı Oprah Winfrey'in programında verdiği tıbbi tavsiyelerle tanınmıştı.

Yüzümüzde bir ölüm üçgeni olduğunu belirten Öz, özellikle o üçgen alanda ciltle oynanmaması gerektiği konusunda uyardı.

Dr. Öz, bu ölüm üçgeni alanının burnunuzla başladığını ve dudaklarınızın iki yanından aşağı doğru indiğini belirtti.

Ölüm riski olabilir…

CNBC’nin Squawk Box programına konuşan Öz, "O bölgeyi, yani ölüm üçgenini kurcalarsanız, enfeksiyonun deriyi aşıp beyninize kadar gitme riski vardır." İfadelerini kullandı.

Bununla birlikte Dr. Öz’e göre, tehlikeli olan sadece ölüm üçgeninin yüzeyinin olmadığını belirtirken konuşmasına,

"O kılı [burnunuzun içinden] çekip çıkarırsanız... Bozulan folikülden dışarı sızan küçük bir kan damlası görürsünüz. Çünkü cilde zarar vermek kan sızmasına neden olur; kavernöz sinüs trombosisi, menenjit veya beyin apsesine yol açabilir ki bunların hepsi korkunç hastalıklardır..." İfadeleriyle devam etti.

Dr. Öz'e göre, bu durum meydana gelirse, genellikle "sinüste bir kan pıhtısı ile başlar ve bu da kavernöz sinüsün etrafında bulunan sinirlerinizi etkileyerek bir kasın veya bezin işlevini kaybetmesine" neden olabileceğini ve nadiren görülse de, bu durum fark edilmediği takdirde kişiyi ölüm riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

Yüzde sivilce patlatmak neden tehlikeli?

Birçok gencin sivilce derdinden muzdarip olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak yüzde bulunan sivilceleri patlatmak, çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Sivilceler iltihaplı dokulardır ve patlatılmaları durumunda "iltihabın deri altında yağ bezelerine ve kana karışma riski" vardır. Bu durum enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir.

Ayrıca, iltihaplı sivilceler zirve noktasına ulaşmadan patlatıldığında, "iltihabın deri altında yayılması ve vücutta geniş bir alana yayılması”na olanak sağlar.

Deri altı sivilceleri patlatmak ise, ağrı ve acıyı artırabileceği için bu bölgedeki sinirler zarar görebilir. Zarar gören sinirlerin iyileşme süreci uzun olabilir.

Sivilceleri uygun olmayan bir zamanda ve bilinçsizce patlatmak, bölgede "kalıcı iz bırakabilir" ve bu izler estetik cerrahi müdahaleler dışında kalıcı olabilir.

Patlatılan sivilceler, aynı bölgede "kronik olarak tekrarlayabilir" ve bu durumun tedavisi oldukça zor olabilir.

Peki nasıl patlamak gerekir?

Eğer sivilcenizi patlatmanız gerekiyorsa, sivilcenin tamamen baş verdiğinden ve patlamaya hazır olduğundan emin olmak önemlidir.

Patlatma işlemi öncesi bölgeyi buhar yardımıyla yumuşatmak ve ardından nazikçe sıkmak, riskleri azaltabilir.

Ancak unutulmamalıdır ki, sivilce patlamıyorsa, ısrarcı olmamak önemlidir.

Her durumda, sivilce tedavisinde uzman bir dermatoloğun tavsiyelerine ve tedavi yöntemlerine başvurmak en doğru yaklaşımdır.