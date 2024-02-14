Yüzyılın transfer bombası! Yusuf Yazıcı Süper Lig’e o takımla dönüyor… Süper Lig takımları gelecek transfer dönemi için hazırlıklarına başladı. 4 büyüklerden o takımın Yusuf Yazıcı hamlesi taş üstünde taş bırakmayacak. İşte Yazıcı’ya, sözleşmedeki maddeyi rafa kaldırtacak takım…

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Süper Lig takımlarında transfer gündemi merak uyandırmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde sözleşmesi bitecek olan Yusuf Yazıcı için hamleler yapıldı.

Yazıcı, Trabzonsporda gösterdiği performansla Avrupa devlerine peşine takmış, sonrasında 18.5 milyon Euro karşılığında Fransa Lille’ye transfer olmuştu. Lille’de olduğu sürede CSKA Moskova ve Trabzonspor’a da kiralanmıştı.

Tranbzonspor’dan dönüşünün ardından 27 yaşındaki yetenekli yıldız adeta Lille'nin vazgeçilmezleri arasına girmişti.

Lille ile 2019 yılında imzaladığı sözleşmenin son çeyreğine giren Yazıcı Süper Lig’in gözdesi olmuş durumda.

Yetenekli orta sahanın Transfermarkt verilerine göre aktif olarak 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Galatasaray yolu gözüküyor…

Trendyol Süper Lig’in lideri Galatasaray’da önemli gelişmeler hakkında transfer gündemini alt üst edecek bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Galatasaray, yaz dönemi transferinde Yusuf yazıcıyı almak istiyor. 30 Haziranda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu için görüşmelerde başladı.

Ara transfer döneminin son günlerinde Fransa'ya giden Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle bir araya gelmiş ve taraflar sezon sonu için el sıkışılmış durumda.

“Trabzonspor’dan başka Türk takımına kiralanamaz”

Lille sözleşmesinde yer alan “Trabzonspor’dan başka Türk takımına kiralanamaz” ibaresi sözleşmenin bitmesiyle birlikte ortadan kalkıyor ve böylece sarı kırmızılıların önünde hiçbir engel kalmayacak.

Ayrıca iddiaya göre, 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek olan Yazıcı’da Timur’un teklifini kabul etmiş ve el sıkışmış durumda.