Zalgiris - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS şampiyonlar Ligi maçı canlı izle Devler Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi Zalgiris Vilnius oldu. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Zalgiris - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya gelecek. İlk maç deplasmanda gerçekleşecek. Devler Ligi’ne 1. ön eleme turundan başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya’yı eleyerek bir üst tura geçti. Sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan Galatasaray, Zalgiris karşısında mutlak galibiyet arayacak. Peki Zalgiris - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Zalgiris - Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak mı? İşte detaylar... Zalgiris - Galatasaray maçı ne zaman? Zalgiris - Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 19:00'da başlayacak. Maç S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak. Şifresiz yayınlanacak mı? Zalgiris - Galatasaray maçının EXXEN ve TV8,5 kanallarında şifresiz yayınlanacağı bekleniyor. Ancak yayın kanalı ile ilgili henüz farklı bir açıklama yapılmadı.