Zamlı sigara fiyatları 2025: İşte Ocak güncel sigara fiyat listesi

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Yeni yılın gelmesiyle birlikte sigara fiyatları tiryakiler tarafından yakından takip ediliyor.

Ocak 2025 itibarıyla uygulanması beklenen zamlar, sigara markalarının güncel fiyatlarını da gündeme taşıdı.

Parliament, Kent, Winston ve Marlboro gibi popüler markaların fiyatlarındaki olası değişiklikler merak konusu oldu.

Peki, Ocak ayıyla birlikte sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları…

PHİLİPS MORRİS SİGARA FİYATLARI

PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun) 81 TL

PARLIAMENT Aqua Blue Slims 80 TL

PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve 79 TL

PARLIAMENT Midnight Blue 76 TL

MARLBORO Red Long 79 TL

MARLBORO Red / Touch 77 TL

MARLBORO Touch Blue / Gray / White 77 TL

MARLBORO Edge 75 TL

MARLBORO Edge Blue / Sky 74 TL

MURATTI 74 TL

MURATTI Blu 73 TL

LARK 73 TL

CHESTERFIELD 72 TL

L&M 72 TL

MARLBORO ROLL 50 Sarma Kıyılmış Tütün 110 TL

JTI SİGARA FİYATLARI

Camel Slender 68,00 TL

Camel Soft 73,00 TL

Camel Deep Blue 69,00 TL

Camel Black & White 70,00 TL

Camel Yellow & Brown 73,00 TL

LD Slims Sigara 68,00 TL

LD Sigara 68,00 TL

Monte Carlo Slender 67,00 TL

Monte Carlo Slender Dark Blue 67,00 TL

Monte Carlo 67,00 TL

Camel Yellow 100 (Gram) 165,00 TL

Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü 165,00 TL

WİNSTON SİGARA FİYATLARI

Winston Dark Blue & Deep Blue 71,00 TL

Winston Slender 72,00 TL

Winston Slender Blue 72,00 TL

Winston Sigara 75,00 TL

Winston Slims 80,00 TL

Winston Slim Blue 80,00 TL

Winston Xsence 82,00 TL

Winston Blue 71,00 TL

BAT SİGARA FİYATLARI

DUNHILL Double Blue 89,00 ₺

KENT SWITCH Dark Blue 71,00 ₺

KENT D RANGE Blue, Grey, Blue Long, Grey Long 72,00 ₺

KENT Dark Blue, Dark Blue Long, Switch 73,00 ₺

KENT Blue, White 79,00 ₺

Kent Slims Black Grey Fiyatı 82,00 ₺

Kent Slim Black Fiyatı 80,00 ₺

Kent Slim Grey Fiyatı 80,00 ₺

KENT SLIMS Tüm Ürünler 80,00 ₺

ROTHMANS Fiyatı (Tüm Ürünler) 68,00 ₺

TEKEL 2000 Fiyatı (Tüm Ürünler) 67,00 ₺

Mavi 2000 Fiyatı 67,00 ₺

TEKEL 2001 Fiyatı (Tüm Ürünler) 71,00 ₺

VICEROY Fiyatı (Tüm Ürünler) 73,00 ₺

PALL MALL Fiyatı (Tüm Ürünler) 73,00 ₺

MALTEPE & SAMSUN Fiyatı 73,00 ₺