Zara’nın yeni koleksiyonu bu kadarda olmaz dedirtti! Filistin’e mi göderme… Dünyanın büyük giyim markalarından olan Zara, son kapmayasının fotoğraflarıyla gündem oldu. Sosyal medya ayaklandı. Bazı görseller sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

ensonhaber.com

Türkiye dahil 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası bulunan hazır giyim şirketi Zara'nın yeni koleksiyonu sosyal medyada adeta infial yarattı. Zara Atalier adlı kapmayasını duyurmak için internet sitesinde ve sosyal medyada kampanyaya dair fotoğraflar yayınladı. Ancak fotoğraflarda yer alan imgeler Filistin göndermesi olarak yorumlandı.

Büyük bir eleştiri yağmuruna tutulan marka fotoğrafları kaldırdı. Eleştiriler karşısında Zara, The Jacket başlıklı kapmayasının ana odağının, giysinin çok yönlülüğünü göstermeyi amaçlayan konstre bir tasarım çalışması olduğunu söyledi.

Ancak paylaşılan fotoğraflarında maken Kristen McMenamy’nin kefeni andıran beyaz bir ceset torbası gibi gözüken imgeleri taşıması markaya karşı büyük bir öfke ve eleştri dalgasını tetikledi.

Ayrıca konseptte kayalar, molozlar ve Filistin haritasına benzeyen bir karton kesit de yer alıyor. Birçok imgenin yer aldığı bu kampanya çalışması markaya olan öfkenin artmasına neden oluyor. Ancak Zara, artan eleştiriler üzerine fotoğrafların bir kısmını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Boykot çağrıları yapıldı

Zara’nın tepkilere neden olan paylaşımlarının ardından sosyal medya kullanıcıları boykot çalğrılarında bulunmaya başladı.

Sosyal medya platformaları, markaya olan bağlılığın yeniden gözden geçirmeye dair etiketlerle dolup taştı. Markadan eleştirilere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.