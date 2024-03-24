Zehir yanında hafif kalır! Patates ve soğanı ayırın, o tehlikeyi engelleyin... Evlerimizde genellikle yan yana duran patates ve soğanı artık uzaklaştıracaksınız! Birlikte saklandığında adeta zehre dönüşen patates-soğan ikilisi için uzmanlar ciddi uyarılarda bulunuyor.

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Soğan ve patates, mutfağın olmazsa olmaz iki malzemesi.

Salatalara, yemeklere lezzet katan bu iki malzeme, genellikle birlikte satın alınıyor. Ancak, soğan ve patatesin bir arada saklanması, beklenmedik etkileşimlere yol açabiliyor.

Bu bilgilerden sonra bir daha asla aynı yere koymayacaksınız.

İşte patates-soğan ikilisini ayrı ayrı saklamanız için geçerli sebepler!

Gaz yayıyor

Soğan ve patatesin bir arada saklanması, havalandırma eksikliği nedeniyle nemin birikmesine neden olabilir. Bu, çürümeye ve küflenmeye neden olabilir.

Soğanlar, etilen gazı yayarak diğer meyve ve sebzelerin çabuk bozulmasına neden olabilir. Patatesler, bu gazı emebilir ve daha hızlı çürüyebilirler.

Soğanlar, patateslere kokularını bırakabilir ve patateslerin tadını etkileyebilir.

Bu nedenlerden dolayı, soğanlar ve patatesler mümkünse ayrı kaplarda ve serin, kuru, havadar bir ortamda saklanmalıdır.