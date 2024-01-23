Zehirli tehlike kapıya dayandı! Marmara Bölgesi'ne istila başlıyor… O tarihe dikkat! Uzmanlardan korkutan uyarı geldi. İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, ve Bursa illerimizde yaşayanları endişelendiren bir haberle gündemi salladı. Akdeniz bölgesi üzerinden yapılan büyük bir istilanın yaklaştığına dair verilen flaş uyarı, bölge halkını tedirgin etti. İtila için tarih de verildi.

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Küresel iklim değişikliğinin etkileri, sadece hava sıcaklıklarını değil, aynı zamanda su ekosistemini de derinden etkiliyor.

Bu bağlamda, Akdeniz bölgesinden Marmara'ya doğru ilerleyen sıcak suların, bölgedeki su canlılarını etkilediği ve özellikle İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli ve Bursa illerini tehdit ettiği uyarısı yapıldı.

Uzmanlardan Marmara Bölgesi için istila uyarısı geldi.

Sıcak suyu tercih eden bu canlı, küresel ısınma ile birlikte Marmara Denizi'ne doğru ilerleyerek bölgedeki suları istila etmeye başlıyor.

Bu canlının en dikkat çeken özelliklerinden biri, kesesinde taşıdığı zehir ve hızlı üreme yeteneği.

Marmara Bölgesi'ne geleceği tarih için uzmanlardan tahmin geldi.

O tarihte Marmara Denizi'ne giriş yapacak

Akdeniz Bölgesi’nde tehdit oluşturan zehirli balon balığı, su sıcaklıklarındaki artışlarla birlikte yeni su canlılarının bölgelere yayılmasına neden oluyor.

Bu kapsamda, balon balığının İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Bursa gibi Marmara bölgesindeki illere ne zaman ulaşacağı vatandaşlar arasında merak konusu oldu.

Kesin bir tarih verilememekle birlikte, uzmanlar bu istilayı önümüzdeki 6-7 ay içerisinde bekliyor.