Zeka testi: Göl kenarındaki gizli timsahı 10 saniyede bulan, 160 IQ'lu sayılıyor... Optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu bulmacayı sadece akıl küpü olanlar çat diye buluyor. Peki siz resimde gizlenen timsahı 10 saniyede bulabilecek misini?

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Optik illüzyonlar, problem çözme yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olduğu bilinen zihinsel egzersizlerden biridir.

Aynı zamanda gözlem ve dikkat yeteneğini güçlendiren optik illüzyonlar, sıklıkla yapan kişilerin bile zorlandığı detayları içerir.

Özellikle resimlerde gizlenen detayları bulma oyunları, yüksek zeka ve dikkat gerektirir.

Yine zekanızı zorlayacak bir optik illüzyonla karşınızdayız!

Bu resimde gizlenen timsahı sadece yüksek IQ’ya sahip kişiler bulabiliyor. Peki siz bulabilecek misiniz?

Yukarıda paylaşılan resimde yeşil ve mavinin buluştuğu bir göl manzarası bulunuyor. Bu gölün kenarlarında dolaşan bir timsah var.

Ancak görsele ilk baktığınızda bu timsahı görmekte güçlük çekebilirsiniz.

Beyniniz yanacak! Çünkü bu gizli timsahı bulmak için sadece 10 saniyeniz var.

Acele edin, süreniz doluyor…

Eğer timsahı göremediyseniz üzülmeyin, aşağıda sizin için cevabı verdik: