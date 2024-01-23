Zeka testi: Resimdeki çizgilerin arasında bir zebra saklı! 15 saniyede bulan üstün zekalı çıkıyor Bu optik illüzyon testinde resimdeki çizgiler arasında saklanan bir zebra var. Bu zebrayı sadece IQ’su 130’un üstünde olan 15 saniyede bulabiliyor. Hazırsanız başlayalım!

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Optik illüzyon testleri, gözlerimizi ve zihnimizi kandıran, olayları gerçekte olduğundan farklı görmemizi sağlayan resimli aldatmacalardır.

Bu dikkatimizi çeken illüzyonlarda örneğin bir resimde hareket, bozulma ya da gizli şeyler yansıtılabiliyor.

Bu tür testler sadece eğlenceli değil, aynı zamanda hem gözlerimizin hem de beynimizin birlikte nasıl çalıştığını anlatıyor.

Bu zorlu illüzyonda dağınık görünen zikzak çizgiler var. Bu çizgilerin arasında ise bir zebra gizli.

Yukarıdaki illüzyon testinde zikzaklı çizgilerin arasında gizlenen zebrayı bulmanız için sadece 15 saniyeniz var.

İlk başta sıradan görünse de çoğu insanın bu zebrayı bulması ortalama 1 dakikadan fazla zaman alıyor.

Eğer 15 saniye içerisinde resimdeki gizli zebrayı bulduysanız tebrik ederiz. Çünkü gerçekten etkileyici bir başarı.

Eğer zebrayı bulamadıysanız üzülmeyin! Resimdeki gizli zebrayı sizler için işaretledik: