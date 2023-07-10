Zemzem suyundan yapılıyor! Gül mayası nedir, nasıl kullanılır? Faydası şoke etti! Son dönemlerde oldukça popüler hale gelen gül mayası, ilk kez duyanlar tarafından araştırılıyor. Gül mayası nedir ve ne işe yarar sorusu, arama motorlarına yöneltiliyor. İşte gül mayasının faydaları.

Gül yağı ve gül suyunun ardından gül mayası da popülerliğe kavuştu. Özellikle cilt bakımında faydalanılan gül, maya haliyle kullanılmaya başladı. Osmanlı kültürüne dayanan gül mayası, dünyanın en değerli gül ürünü "Rosa Damascena” adı verilen gül türünden hazırlanıyor. Peki, gül mayası nedir? Gül mayası ne işe yarar ve nasıl kullanılır? İşte gül mayasının inanılmaz faydaları... Gül mayası nedir: Gül mayası, gül yağı üretimi sırasında ayrışan yağlı ve bulanık suyun (mayanın) damıtılması ve zemzem suyu ile karıştırılması sonucunda elde ediliyor. Gül mayası nasıl kullanılır: Gül mayası, sabah ve akşam temiz cilde sıkılarak uygulanıyor. Gül mayası faydaları: Gül mayasının bilinen faydaları şu şekildedir. - Yaşlanmayı geciktirerek toksinlerin atılmasına olanak sağlar - Gül mayasının cildi serinletici ve ferahlatıcı faydası vardır. - Gül mayası göz nezlesinin geçmesine yardımcı olur. - Ağızda oluşan yaralara ve diş ağrılarının geçmesine yardımcı olur. - Gül mayası cildi nemlendirerek cildin beslenmesine ve onarılmasına yardımcı olur. - Gül mayası ciltte bulunan gözenekleri açarak cildin güzelleşmesini sağlar.