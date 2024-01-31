Zerdeçalı böyle sürün, çenenizde çıkmayacak... Çene altında istenmeyen tüylerin yoğunlaşması hoş bir görüntü olmayabilir. Özellikle kadınlar bu durumdan kurtulmanın yollarını araştırıyor. İşte en basit formülü: Zerdeçalı böyle kullanın...

ensonhaber.com

Kadınlarda yaş ilerledikçe hormon dengeleri değişebilir.

Vücuttaki aşırı tüylenme bu durumun ilk belirtilerindendir.

Hirsutizm adı verilen tüylenme genellikle androjen adı verilen erkeklik hormonunun üretimindeki bir artıştan veya cildin androjene karşı artan duyarlılığından kaynaklanır.

Özellikle gene altında, gıdı kısmında, yan yanaklarda, alın gibi bölgelerde çıkan kıllar, sosyal hayatı zorlaştırabilir.

Estetik olarak hoş olmayan bu durumdan kurtulmak isteyenler, doğal bir çözüm arıyor.

İşte en basit yolu...

Zerdeçal tozu

Bir çay kaşığı zerdeçal tozunu bir yemek kaşığı süt ile karıştırın. Karışımı çene altınıza uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın. Bu karışım, çene altındaki kılları zayıflatabilir ve cildi besleyebilir.