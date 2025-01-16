Zeytin çekirdeğini ezip boğazınıza sürün, bakın neler oluyor...

Yağmur Dinç

Kış geldi, hastalıklar da baş gösterdi.

Özellikle soğuk havalarda ve mevsim geçişlerinde boğaz ağrısı, bademcik iltihabı gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

İbrahim Saraçoğlu, bu sağlık sorunlarına karşı doğal bir öneride bulundu: Zeytin çekirdeği.

Zeytin çekirdeklerini çöpe atmak yerine farklı bir alternatife dönüştürerek boğaz ağrısı ve bademcil iltihabını önleyebilirsiniz.

Saraçoğlu'na göre çekirdekleri iyice ezdikten sonra bir tülbente koyun.

Bu ezmeyi boğaz bölgesine sardığınızda bu rahatsızlıklara karşı iyileştirici etkiler ile karşılaşacaksınız.

GÜNDE 2 DEFA

Boğaz ağrısını dindirmek için sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa kullandığınızda iltihabın hafiflediğini fark edebilirsiniz