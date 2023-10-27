Ziraat Bankası 577 personel alacak! Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihi ve başvuru şartları Ziraat Bankası personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. Başvuru tarihleri ve şartları gündeme geldi. İşte detaylar..

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Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım bünyesinde çalıştırılmak üzere 577 personel alımı gerçekleştirilecek.

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım bünyesine müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı ve servis görevlisi pozisyonlarında olmak üzere toplamda 577 personel alımı yapılacak.

Ziraat Bankası bünyesine 15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 165, Ziraat Katılım'a ise 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisi olmak üzere toplamda 412 personel alımı gerçekleştirilecek.

Peki, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Başvurular başladı

Ziraat Bankası personel alımı başvuruları 24 Ekim ile 10 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular İstanbul Üniversitesi’nin "https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr" internet sitesine üye olarak yapılacak.

Yazılı sınav

Yazılı sınav,belirlenen sınav merkezlerinde 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00’da başlayacak ve test şeklinde yapılacaktır.

Başvuru şartları neler?

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT KATILIM PERSONEL ALIMI BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ