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Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş ile Kırklarelispor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı için geri sayım başladı. İşte Beşiktaş - Kırklarelispor maçının bilgileri...