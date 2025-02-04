Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında sahasında Kırklarelispor'u konuk edecek.

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup eden siyah beyazlıların 3 puanı bulunuyor.

Öte yandan konuk Kırklarelispor ise grupta oynadığı ilk maçta sahasında Bodrumspor ile 4-4 berabere kalarak 1 puan aldı.

Futbolseverler Beşiktaş ile Kırklarelispor arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlacak.

İşte, Beşiktaş - Kırklarelispor maçının detayları...

Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman?

Beşiktaş - Kırklarelispor maçı 4 Şubat Salı (bugün) günü saat 20:30'da oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor