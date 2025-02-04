Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında sahasında Kırklarelispor'u konuk edecek.
Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup eden siyah beyazlıların 3 puanı bulunuyor.
Öte yandan konuk Kırklarelispor ise grupta oynadığı ilk maçta sahasında Bodrumspor ile 4-4 berabere kalarak 1 puan aldı.
Futbolseverler Beşiktaş ile Kırklarelispor arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlacak.
İşte, Beşiktaş - Kırklarelispor maçının detayları...
Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman?
Beşiktaş - Kırklarelispor maçı 4 Şubat Salı (bugün) günü saat 20:30'da oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.