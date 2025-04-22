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Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı devam ediyor. Kıyasıya süren mücadeleler sonucunda finale adını yazdıracak takımlar merakla bekleniyor.

ZTK yarı finalde Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlarken Trabzonspor ise Göztepe'yi konuk ediyor. Heyecanlı bekleyiş sürüyorken aynı zamanda futbolseverler yarı final maçlarının kaç maç olduğu yönündeki araştırmalarına da hız kazandırmış durumda.

Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları kaç maç? ZTK yarı final maçları çift maç mı? İşte, tüm detaylar…

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI KAÇ MAÇ, TEK Mİ, ÇİFT Mİ?

Yarı Final müsabakaları, Çeyrek Final müsabakaları sonucu tur atlayan 4 takım arasında ve tek maç eleme usulüne göre oynanır. Eşleşmeler Çeyrek Final müsabakaları kura çekimi sonrasında kura ile belirlenir.

Final müsabakası, yarı finalde tur atlayan iki takım arasında, TFF tarafından belirlenecek olan tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanır.