Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 5 maç...

Hüseyin Topuz
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı bugün oynanacak 5 maç ile başlıyor.
Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı 3,4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlar ile devam edecek.
Futbolseverler Türkiye Kupası 4. Tur'unda oynanacak müsabakaların detaylarını araştırmaya başladı.
İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı...
3 Aralık 2024 Salı
13:00 Iğdır FK - Muş Spor Kulübü
13:30 Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
15:30 Antalyaspor - K.Çekmece Sinopspor
18:00 Adana Demirspor - Sebat Gençlik SK
20:30 Samsunspor - 52 Orduspor FK