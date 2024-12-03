Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 5 maç...

Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı bugün oynanacak 5 maç ile başlıyor.

Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı 3,4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlar ile devam edecek.

Futbolseverler Türkiye Kupası 4. Tur'unda oynanacak müsabakaların detaylarını araştırmaya başladı.

İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı...

3 Aralık 2024 Salı

13:00 Iğdır FK - Muş Spor Kulübü

13:30 Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor

15:30 Antalyaspor - K.Çekmece Sinopspor

18:00 Adana Demirspor - Sebat Gençlik SK

20:30 Samsunspor - 52 Orduspor FK