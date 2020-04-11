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Bilgisayar parasını Milli Dayanışma'ya bağışladı

Bitlis'in Mutki ilçesinde 12 yaşındaki Batın Emir Kaya, bilgisayar almak için biriktirdiği 120 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

AA |
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Bilgisayar parasını Milli Dayanışma'ya bağışladı

6. sınıf öğrencisi Batın Emir Kaya, bilgisayar satın almak için bir süre önce kumbarasında para biriktirmeye başladı.

Televizyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı öğrenen Kaya, harçlıklarını kampanyaya bağışlamaya karar verdi.

KUMBARASINDAKİ 120 LİRAYI BAĞIŞLADI

Anne ve babasının da destek verdiği Kaya, kronik hastalığı olanlar ve 20 yaş altındakilerin dışarıya çıkmasının yasaklanması nedeniyle evden çıkamayınca Mutki İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.

Eve giderek Kaya'nın kumbarasından çıkardığı 120 lirayı alan polisler, bağışı Ziraat Bankası Şubesine yatırıp banka dekontunu aileye teslim etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de gösterdiği duyarlılıktan dolayı Kaya'ya teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.

Bilgisayar parasını Milli Dayanışma'ya bağışladı

"KÜÇÜK DE OLSA KATKIM OLSUN İSTEDİM"

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyadan ve yapılan bağışlardan etkilendiğini, bundan dolayı destek vermek istediğini söyledi.

Evden çıkamadığını, bu nedenle polislerden yardım istediğini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Astım, epilepsi rahatsızlıklarım ve gözlerimde kayma var. İki gözümden ameliyat oldum. Bunlardan dolayı dışarı çıkamadım. Ben de polis ağabeyleri aradım. Bana yardımcı oldular. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine küçük de olsa kampanyaya katkıda bulunmak istedim. Kumbaramda 120 lira vardı. Bu parayı bilgisayar almak için biriktiriyordum."

Baba Ayhan Kaya ise kampanyaya destek sunduğu için oğluyla gurur duyduğunu belirterek, zor günleri el ele vererek aşabileceklerini vurguladı.

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Bilgisayar parasını Milli Dayanışma'ya bağışladı
Bilgisayar parasını Milli Dayanışma'ya bağışladı
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