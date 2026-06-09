Bilim açıkladı: Park ederken neden müziğin sesini kısarız?

Arabanızı dar veya zorlu bir yere park etmeden hemen önce radyonun sesini kıstığınızı fark ettiyseniz, yalnız değilsiniz.

Dünya genelinde milyonlarca sürücünün neredeyse hiç düşünmeden, refleks olarak gerçekleştirdiği bu alışkanlık, aslında gözlerimizin daha iyi görmesini sağlamak için değil, beynimizin odaklanma ihtiyacından kaynaklanıyor.

Bilimsel araştırmalar, bu hareketin insan zihninin uyaranları azaltma ve dikkatini tek bir noktaya toplama stratejisi olduğunu ortaya koyuyor.

Beynin dışarıdaki "gürültü" ile mücadelesi

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan bilim kadını Victoria Bayón, park ederken "daha iyi görebilmek" için müziğin sesini kısmanın ilk bakışta tuhaf görünse de tamamen mantıklı bir temele dayandığını belirtiyor. Bayón’a göre, insan zihni çevresinde olup biten her şeye karşı her an tetikte olacak şekilde programlanmıştır. Arka planda çalan bir müzik, biz fark etmesek bile beyin tarafından sürekli olarak işlenmeye devam eder.

Ancak aracı dar bir alana manevra ettirmek gibi hassasiyet ve yüksek dikkat gerektiren karmaşık bir görevle karşı karşıya kaldığımızda, hata yapma baskısı artar. Bu anlarda beyin, hata payını sıfıra indirmek için içgüdüsel olarak "beyinsel gürültüyü" azaltmanın yollarını arar ve bizi radyonun düğmesine yönlendirir.

Çoklu görevlerde odak azalıyor

Eğer araçtaki müziğe bir de içerideki insanların sohbeti veya sözlü bir şarkı eşlik ediyorsa, beyin için durum çok daha karmaşık bir hal alıyor. Birçok insan aynı anda birden fazla işi mükemmel şekilde yapabildiğine (multitasking) inansa da bilim bunun tersini söylüyor.

Uzmanlar, insan beyninin aynı anda birden fazla önemli konuya aynı kalitede odaklanamayacağını vurguluyor. Zihin, eş zamanlı işler yapmak yerine, odak noktaları arasında çok hızlı geçişler (atlamalar) yapıyor. Bu durum ise konsantrasyon kalitesinin ciddi oranda düşmesine neden oluyor. Dolayısıyla park ederken müziğin sesini kapatmak ya da yanımızdakilerden sessiz olmalarını istemek, zihnimizin performansını zirveye çıkarmak için başvurduğu doğal bir savunma mekanizmasıdır.

Beynimizin yardım çığlığı

Bazı insanların beyin yapısı çevresel gürültülere karşı diğerlerine kıyasla daha kolay uyum sağlayabilse de, büyük çoğunluk hata yapmaktan kaçınmak için istemsizce dış uyaranları minimuma indirmeyi tercih ediyor.

Kısacası, bir dahaki sefere arabanızı park ederken eliniz müzik setinin sesini kısma düğmesine giderse bunun tesadüf olmadığını bilin: O an, beyniniz sadece işine odaklanabilmek için sizden yardım istiyor!