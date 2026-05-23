Bilim açıklıyor: Ameliyat sonrası şiddetli ağrıların sebebi D vitamini

Bölgesel Anestezi ve Ağrı Tıbbı (Regional Anesthesia & Pain Medicine) dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, D vitamini seviyesi düşük olan kadınlar, meme kanseri ameliyatının ardından çok daha ağrılı bir süreç geçiriyor ve çok daha fazla ağır ağrı kesiciye (opioid) ihtiyaç duyuyor.

Araştırmacılar, ameliyat öncesinde D vitamini seviyesini artırmanın, hastaların konforunu sağlamak için etkili bir yol olabileceğini belirtiyor.

184 KADIN HASTANIN VERİLERİ İNCELENDİ

Bilim insanları, D vitamini ile ameliyat sonrası ağrılar arasındaki bağlantıyı çözmek için Mısır'daki Fayoum Üniversitesi Hastanesi'nde kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Araştırma kapsamında, meme kanseri nedeniyle mastektomi (memenin alınması) ameliyatı olacak 184 kadın mercek altına alındı.

Katılımcıların yarısının D vitamini seviyesi kritik sınır olan 30 nmol/L'nin altındayken, diğer yarısının değerleri bu sınırın üzerindeydi.

Yaş ortalamaları 42 ve 44 olan bu iki grubun ameliyat öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm süreçleri, D vitamini durumlarından haberdar olmayan doktor ve hemşireler tarafından titizlikle takip edildi.

ORTA VE ŞİDDETLİ AĞRI YAŞAMA RİSKİ 3 KAT DAHA FAZLA

Ameliyatın ardından hastaların ağrı seviyeleri 24 saat boyunca düzenli aralıklarla kaydedildi.

D vitamini eksikliği olan hastaların, ameliyat sonrasındaki ilk 24 saat içinde orta ila şiddetli ağrı yaşama olasılığı, vitamin seviyesi yeterli olanlara göre tam 3 kat daha fazla çıktı.

Uzmanlar, iki grup arasındaki temel farkın, standart ağrı ölçeğinde 4 ila 6 arasındaki "orta derece" acıyı hisseden hasta sayısındaki yoğunlaşmadan kaynaklandığını belirtti.

AĞRI KESİCİ İHTİYACI KATLANDI

Vücuttaki D vitamini yetersizliği, hissedilen ağrıyı artırmakla birlikte ağrı kesici kullanımını da artırdı.

Ameliyat esnasında D vitamini düşük olan hastalar operasyon sırasında daha fazla fentanil ilacına ihtiyaç duydu.

Ameliyat sonrasında ise D vitamini eksik olan kadınlar, kendi kontrollerinde olan ağrı kesici butonunu daha sık kullanarak, vitamin seviyesi normal olan hastalara kıyasla ortalama 112 mg daha fazla tramadol tüketmek zorunda kaldı.

AĞRI KESİCİ, YAN ETKİLERİ DE BERABERİNDE GETİRDİ

Ağrıyı kesmek için yüksek dozda ağrı kesici ilaç kullanılması, hastaların iyileşme konforunu da olumsuz etkiledi.

Bulantı ve uyuşukluk gibi yan etkilerin yanı sıra, tamamen kusma vakalarının sadece D vitamini eksikliği yaşayan grupta görülmesi dikkat çekti.

Uzmanlar, D vitamininin vücudun ağrıyı algılama ve düzenleme mekanizmasında kritik bir rol oynadığını, bunun vitaminin antienflamatuar (iltihap önleyici) özellikleri ve bağışıklık sistemi üzerindeki gücüyle bağlantılı olduğunu düşünüyor.