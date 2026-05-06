Bilim de şaşkın: 400 milyon yıllık bitki, "uzay suyu" üretiyor

Dünyanın en eski bitki türlerinden biri olarak kabul edilen Atkuyruğu Bitkisi, bilim insanlarını şaşkına çeviren sıra dışı bir özelliğiyle gündemde.

PNAS dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre atkuyruğu bitkisi, doğada benzeri çok az görülen son derece gelişmiş bir "biyolojik damıtma sistemi" gibi çalışıyor.

Araştırmacılar, bitkinin köklerinden çektiği suyu içi boş gövdesi boyunca yukarı taşıdığını fark etti.

Bitki, bu süreçte suyu gövde üzerindeki özel gözeneklerden yoğun şekilde buharlaştırdı.

Ancak dikkat çekici olan, buharlaşma sırasında suyun kimyasal yapısında meydana gelen olağanüstü değişim oldu.

"UZAY SUYU" ÜRETİYOR

Araştırmacılar, canlı atkuyruklarının doğal damıtma kuleleri gibi davrandığını ve Dünya'da daha önce kaydedilenlerden çok daha uç noktalarda, bazen göktaşı suyuna benzeyen tuhaf oksijen izotop imzaları ürettiğini keşfettiler.

Bilim insanlarının yaptığı ölçümlere göre, bitkinin üst bölümlerindeki su zamanla nadir oksijen izotopları bakımından aşırı derecede zenginleşiyor.

Başka bir ifadeyle su, kimyasal olarak "ağırlaşıyor".

Ulaşılan oranların, yalnızca bazı meteorlarda rastlanan seviyelerle benzerlik taşıdığı ifade ediliyor.

