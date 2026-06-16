Bilim insanları, antikorların virüslere nasıl saldırdığını ortaya çıkardı

Scripps Araştırma Enstitüsü bünyesindeki araştırmacılar, virüs proteinlerini gerçek yapılarıyla incelemeyi sağlayan bir platform geliştirdi.

Bu çığır açan buluş sayesinde HIV ve Ebola gibi zorlu virüslere karşı çok daha etkili aşıların geliştirilmesi hedefleniyor.

YENİ NANODİSK TEKNOLOJİSİ AŞI ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRACAK

Doğal virüs zarlarını taklit eden lipit nanodiskler, viral proteinlerin yapısını laboratuvar ortamında eksiksiz bir şekilde koruyor.

Bu yöntem sayesinde antikorların virüslerin tabanındaki gizli bölgeleri nasıl hedef aldığı ilk kez detaylıca görüntülenebiliyor.

Yıllarca önemli parçaları eksik olan viral protein versiyonlarına güvenmek zorunda kalan uzmanlar, artık proteinleri doğal ortamlarında inceleyebilecek.

Yeni sistem antikor bağlanmasının ölçülmesi ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme gibi birçok standart teknikle de tam uyumlu çalışıyor.

HIV VE EBOLA TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Nature Communications dergisinde yayımlanan bu yeni platform, öncelikli olarak aşı tasarımı için zorlu hedefler olan HIV ve Ebola virüsleri üzerinde test edildi.

Geliştirilen sistemin influenza ve SARS-CoV-2 gibi benzer zar yapısına sahip diğer ölümcül virüslerin analizinde de kullanılması planlanıyor.

Araştırmacılar nanodisk sistemi sayesinde antikorların gerçekçi bir zar ortamında viral proteinle nasıl etkileşim kurduğunu gösteren ayrıntılı yapısal görüntüler elde etti.

Elde edilen bulgular, belirli antikorların hücreleri enfekte eden yapıları bozarak virüsleri nasıl etkisiz hale getirdiğini netleştirdi.

BAĞIŞIKLIK TEPKİLERİNİ İNCELEMEK ARTIK ÇOK DAHA HIZLI

Geliştirilen bu yeni platform, yapısal analizlerin ötesinde bağışıklık sisteminin aşı adaylarına verdiği tepkileri incelemek için de güçlü bir araç sunuyor.

Moleküler bir yem görevi gören nanodiskler, bilim insanlarının viral proteinleri tanıyan bağışıklık hücrelerini izole etmesini kolaylaştırıyor.

Üstelik bu sistem sayesinde araştırma süreçleri inanılmaz derecede hızlanıyor ve verimli hale geliyor.

Eskiden bir ay veya daha uzun süren analiz işlemleri artık yaklaşık bir haftada tamamlanarak birden fazla aşı adayının karşılaştırılmasını sağlıyor.