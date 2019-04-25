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Bilim insanları beyin sinyallerini konuşmaya dönüştürdü: İşte ses kaydı

Kaliforniya Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, insanların düşüncelerini konuşmaya çevirebilen bir beyin implantı geliştirdiklerini açıkladı.

DHA | 25.04.2019 - 16:51..
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Bilim insanları, yine çok konuşulacak bir buluşa imza attı. Kaliforniya Üniversite'sindeki araştırmacılar, geliştirdikleri yeni bir beyin implantıyla beyin sinyallerini konuşmaya dönüştürmeyi başardı. Beyin sinyallerini deşifre derek ses aygıtından çıkarmayı başaran bilim insanları, konuşamayan birçok hastaya umut olmak istiyor.

Bilim insanın geliştirdiği bu yeni beyin implantının, bazı hastalıklar nedeniyle konuşamayan insanların konuşmalarına yardımcı olması amaçlanıyor. Araştırmacıların hayata geçirdiği bu yeni teknoloji, iki aşamadan oluşuyor.

Beyne yerleştirilen ilk elektrod, dudak, gırtlak ve çenedeki hareketleri elektrik sinyalleri olarak topluyor. Güçlü bir bilgisayar sistemi ise farklı seslerle biçimlenen ağızdaki ve boğazdaki hareketlerin benzerini yapıyor ve daha sonra sentetik konuşma sanal ses cihazından çıkıyor.

bilim

Araştırmacılardan biri olan Profesör Edwards Chang, bu çalışmanın ilk kez bireylerin beyin aktivitelerine göre konuşma cümleleri üretebilen bir sistem olduğunu ifade etti.

Teknolojinin çalışması, dudak, dil, gırtlak ve çene gibi beynin kontrol edebildiği bölümlere bağlı olduğu için bazı felç geçirmiş hastalarda bu teknojinin kullanılması şimdilik mümkün görünmezken, Profesör Chang, bu buluşun konuşma güçlüğü çeken herkes için bir çözüm olmayacağının altını çizdi.

İşte bir hastanın beyin sinyalleri deşifre edilerek elde edilen konuşma:

Bir hastanın beyin sinyallerinden elde edilen konuşma VİDEO

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