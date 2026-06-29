Bilim insanları beyin sinyallerini videoya dönüştürdü

eLife dergisinde yayınlanan yeni çalışma, beynin görsel bilgileri nasıl işlediğini anlamak için çığır açıcı bir yöntem sunuyor.

Londra Üniversitesi Koleji liderliğindeki araştırmacılar, farelerin görsel korteksindeki tek hücre kayıtlarını kullanarak hayvanların ne gördüğünü çözmeyi başardı.

ÖZEL BİR ALGORİTMA KULLANILDI

Araştırma ekibi, dinamik bir nöral kodlama modelini geliştirerek bireysel beyin hücrelerinin gerçek aktivitelerini mikroskobik görüntüleme tekniğiyle ölçtü.

Özel bir algoritma aracılığıyla pikselleri ayarlayan uzmanlar, farelerin izlediği 10 saniyelik video klipleri yüksek kaliteyle yeniden üretti.

Baş araştırmacı Dr. Joel Bauer, sisteme daha fazla nöron verisi dahil edildikçe elde edilen videoların doğruluğunun arttığını belirtti.

Dünyanın zihnimizde mükemmel bir temsilinin olmadığını ifade eden Bauer, gerçeklik ile beyindeki sapmaların duyusal bilgiyi zenginleştiren bir özellik olduğunu vurguladı.