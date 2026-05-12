Bilim insanları evrenin dev kara delikleri nasıl oluşturduğunu keşfetti

Gök bilimciler, kütle çekim dalgaları aracılığıyla tespit edilen devasa kara deliklerin hiyerarşik bir birleşme süreciyle şekillendiğini ortaya koydu.

Yer çekimi dalga kataloğundaki 153 birleşme olayını inceleyen Cardiff Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, ağır kütleli nesnelerin yoğun yıldız kümelerinde defalarca çarpışarak büyüdüğünü belirledi.

DEVASA KARA DELİKLERİN BÜYÜME SÜRECİ

Araştırma kapsamında incelenen yüksek kütleli kara deliklerin, düşük kütleli olanlara kıyasla daha hızlı ve rastgele yönlerde döndüğü saptandı.

Bu dönüş karakteristiği, nesnelerin sıradan yıldız ölümlerinden ziyade yoğun ortamlardaki zincirleme birleşmelerle oluştuğuna dair en güçlü kanıtı sunuyor.

GİZEMLİ KÜTLE BOŞLUĞU KANITLANDI

Bilim insanları, yıldızların doğrudan kara delik bırakmasının beklenmediği "çift kararsızlık kütle boşluğunu" yaklaşık 45 güneş kütlesi olarak tespit etti.

Bu keşif, 45 güneş kütlesi üzerindeki kara deliklerin yalnızca yıldız kümelerindeki özel dinamiklerle açıklanabileceğini doğruluyor.

Elde edilen bulgular, dev yıldızların yaşam ve ölüm süreçlerine dair mevcut teorik modellerin test edilmesine olanak sağlıyor.

Ayrıca bu verilerin, yıldız çekirdeklerinde gerçekleşen nükleer reaksiyonların gelecekte daha derinlemesine incelenmesine yardımcı olması bekleniyor.