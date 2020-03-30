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Bilim insanları ozon tabakasındaki deliğin küçüldüğünü keşfetti

Bilim insanları, ozon tabakasındaki deliğin küçüldüğüne ve tabakanın iyileştiğine dair yeni bir çalışma yayınladı.

Haber Merkezi |
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Bilim insanları ozon tabakasındaki deliğin küçüldüğünü keşfetti

Ozonosfer ya da ozon tabakası, Stratosferin üst kısmında bulunan ve Güneş'ten gelen zararlı ışınların yer yüzüne ulaşmasını engelleyen koruyucu bir tabakadır.

Bu tabakanın zarar görmemesi oldukça önemlidir, çünkü Güneş'ten gelen UV-B ve UV-C ışınları son derece ölümcüldür ve bu ışınların Dünya'ya ulaşması oldukça  tehlikelidir.

OZON TABAKASINDAKİ DELİK KÜÇÜLÜYOR

Dünya'dan salınan kimyasal gazlar nedeniyle ozon tabakasının sürekli olarak inceldiği biliniyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nde araştırmacı Antara Banerjee'nin öncülüğündeki bir grup bilim insanı, ozon tabakasındaki incelmenin yavaşladığını ortaya çıkardı.

ozon

Antara Banerjee, “Ozon deliğinin daraldığına dair yeni kanıt, Montreal Protokolü sayesinde gerçekleşti. Bu uluslararası anlaşmanın işe yaradığını ve gezegenimize halihazırda verdiğimiz hasarı tersine çevirebileceğimizi gösteriyor.

Bu, iklim değişikliğiyle mücadelede sera gazı salımları konusunda umutla uygulanabilecek hepimiz için bir ders. Bu protokole bağlı kalmaya devam edersek ozon deliğinin farklı zamanlarda, atmosferin farklı kısımlarında iyileşmesi öngörülüyor.

Bazı bölgelerde bunun önümüzdeki birkaç on yıl içinde ve bazılarında yüzyılın sonraki dönemlerinde gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.” açıklamasını yaptı.

MONTREAL PROTOKOLÜ NEDİR

Montreal Protokolü, ozon tabakasını incelten çok sayıda maddenin üretimini aşamalı olarak kaldırarak ozon tabakasını korumak için tasarlanmış uluslararası bir antlaşmadır. 16 Eylül 1987'de kabul edildi ve 1 Ocak 1989'da yürürlüğe girdi.

Instagram: @eshteknoloji

Bilim insanları ozon tabakasındaki deliğin küçüldüğünü keşfetti

Bilim insanları ozon tabakasındaki deliğin küçüldüğünü keşfetti

Bilim insanları ozon tabakasındaki deliğin küçüldüğünü keşfetti

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