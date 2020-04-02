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Bilim insanları, tek kan testiyle 50 kanser türü tespit etti

Bilim insanları, yeni geliştirdikleri kan testiyle, tek seferde 50 kanser türünü yüksek doğruluk oranıyla teşhis etmeyi başardı

Haber Merkezi |
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Bilim insanları, tek kan testiyle 50 kanser türü tespit etti

Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle, bilim insanları sağlık sektöründe yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Amerikalı bilim insanları, tek bir kan testiyle, tek seferde 50 kanser türünü yüksek doğruluk oranıyla tespit etmeyi başardı.

Bilim insanlarının geliştirdiği yeni kan testi, ayrıca tespit edilmesi oldukça zor olan pankreas kanseri de dahil olmak üzere en tehlikeli 12 kanser türünü de başarıyla tespit edebiliyor.

kan

MİLYONLARCA KİŞİ KURTULABİLİR

Bu yeni test, kanseri çok erken bir aşamada tespit edebildiği için milyonlarca insanın hayatını kurtarmaya yardımcı olabilir.

Bilim insanları, geliştirdikleri kan testini daha fazla insan üzerinde deneyerek her yıl artan kanser ölümlerinin de önüne geçmek istiyor.

DAHA ÖNCE DE KAN TESTİ ÇALIŞMALARI YAPILMIŞTI

Bilim insanları, geçtiğimiz yıl 20 farklı kanser türünü tespit eden bir kan testi geliştirdiklerini açıklamıştı.

DNA'da, genlerin aktif olmasını etkileyen kimyasal birimler "metilasyonları" arayan bir dizilim teknolojisi kullanan araştırmacılar, 1.530'u kanserli, 2 bin 53'ü henüz kanser teşhisi konmamış, 3 bin 583 kişiden aldıkları kan örneklerinde yaptıkları testlerde, kanserli hastaları ve kanserin başladığı dokuyu doğru şekilde tespit etmeyi başarmıştı.

Instagram: @eshteknoloji

Bilim insanları, tek kan testiyle 50 kanser türü tespit etti

Bilim insanları, tek kan testiyle 50 kanser türü tespit etti

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