Bilim insanlarından tarihi keşif: 20 metrelik dev ahtapotların varlığı kanıtlandı

Hokkaido Üniversitesi araştırmacıları, Geç Kretase döneminde deniz besin zincirinin en tepesinde devasa ahtapotların yer aldığını kanıtladı.

Science dergisinde yayınlanan bu çalışma, omurgasızların da devasa boyutlara ulaşıp ekosistemlere hükmedebildiğini göstererek bilim dünyasındaki yerleşik görüşleri değiştirdi.

FOSİL ÇENELER İNCELENDİ

Ahtapotların sert kemikleri olmadığı için evrimsel tarihlerini izlemek fosil eksikliğinden dolayı oldukça zor bir süreç olarak biliniyor.

Araştırma ekibi bu zorluğu aşmak için yüksek çözünürlüklü tomografi ve yapay zeka modelleri kullanarak nadir bulunan çene fosillerini gün yüzüne çıkardı.

Japonya ve Vancouver Adası'nda bulunan bu fosillerin 100 ila 72 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.

Cirrata adı verilen soyu tükenmiş bir gruba ait olan bu çeneler, hayvanların son derece güçlü ısırıklara sahip aktif avcılar olduğunu gösterdi.

20 METRELİK DEV YIRTICILAR

İncelemelere göre bu antik ahtapotların toplam uzunluğu 20 metreye kadar ulaşarak kendi dönemindeki büyük deniz sürüngenlerini bile geride bırakıyordu.

Fosillerdeki yoğun çatlama, çizme ve aşınma izleri, bu canlıların sert kabuklu avlara karşı oldukça agresif bir beslenme stratejisi izlediğini kanıtladı.

Çene uçlarındaki yüzde ona varan aşınma oranları, modern kafadanbacaklılarda görülen hasarlardan çok daha yüksek bir seviyede bulunuyor.

Bu durum, dev ahtapotların denizlerdeki en güçlü avcılardan biri olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

KARMAŞIK ZEKANIN İLK İZLERİ

Yapılan analizlerde fosil çenelerin sadece bir tarafında daha fazla aşınma olduğu, bunun da hayvanların avlanırken tek bir tarafı tercih ettiğini gösterdiği anlaşıldı.

Lateralizasyon olarak adlandırılan bu asimetrik durum, antik ahtapotların gelişmiş bir sinir sistemine ve yüksek zekaya sahip olduğuna işaret ediyor.

Bu tarihi keşif, ahtapotların kökenini yaklaşık 100 milyon yıl öncesine taşıyarak evrimsel zaman çizelgesini tamamen yeniden şekillendirdi.

Aynı zamanda milyonlarca yıldır sadece omurgalıların tepe yırtıcı olduğu yönündeki bilimsel inanç da bu dev ahtapotların varlığıyla birlikte çürütülmüş oldu.