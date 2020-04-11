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Bilim Kurulu üyesi Kara'dan uyarılar

Prof. Dr. Ateş Kara, dün gece marketlerde yaşanan yoğunluk sonrasında, dışarı çıkanlara 14 gün evlerinde kalmaları yönünde uyarı yaptı.

DHA |
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Bilim Kurulu üyesi Kara'dan uyarılar

Dün gece, koronavirüsle mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak için 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Yasağın, başlamasına 2 saat kala ilan edilmesi, yaksak kapsamındaki 31 şehirde paniğe ve telaşa neden oldu.

İnsanlar, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak alışveriş yapmak için sokağa çıktı. Marketlerde ve fırınlarda insanlar dip dibe alışveriş yapmak zorunda kaldı.

Birçok bilim insanı tarafından yaşananlar eleştirilirken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sokağa çıkma yasağı öncesinde alışveriş için dışarıya çıkanlara ilişkin, uyarılarda bulundu.

Bilim Kurulu üyesi Kara'dan uyarılar

"KEŞKE DIŞARI ÇIKMASAYDIK"

Ateş Kara Twitter hesabından yaptığı uyarılarda, "Dün akşam keşke dışarıya çıkmasaydık; ancak eşimiz, dostumuz, çok farklı nedenlerle dışarıya çıktı. Bu, virüsün yayılımına neden olabilir.

Bilim Kurulu üyesi Kara'dan uyarılar

ÇIKANLARA 14 GÜN İZOLE OLUN UYARISI

Dün akşam dışarıya çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım, 1 metreye dikkat edelim, ortak alanlarda, ev içinde de maske takalım. Bebeğine bez almak için, çocuğuna süt almak için ya da ertesi sabah ekmek temin edebileceğinden emin olmadığımız için çıktıysak bile, günlerdir evlerinde olan büyüklerimiz için 14 gün evde sosyal mesafeye ve kurallara dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi Kara'dan uyarılar

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