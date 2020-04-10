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Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü: Evde mutlu olmaya çalışın

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının yükselme döneminde olduğunu söyledi. Özlü, “Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir" dedi.

Haber Merkezi |
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Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü: Evde mutlu olmaya çalışın

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den, koronavurüs salgınına yönelik önemli uyarılar geldi.

Özlü, koronavirüs salgınına yönelik merak edilenleri sosyal medya hesabı üzerinden cevapladı.

“Bu süreç ne kadar devam edecek?” şeklindeki soruya dikkat çeken bir cevap veren Özlü, önemli tavsiyelerde bulundu.

Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü: Evde mutlu olmaya çalışın- İZLE

"YÜKSELME DÖNEMİNDEYİZ, HIZLI BİR ARTIŞ OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

Özlü, “Zaman vermek hoş olmuyor. İki üç haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin'de 2 ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın” dedi.

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