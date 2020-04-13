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Bilim Kurulu üyesi: Vakalarımız yavaş yavaş azalacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, koronavirüs vakalarında azalmanın 1-1.5 ay içinde olacağını söyledi.

AA |
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Bilim Kurulu üyesi: Vakalarımız yavaş yavaş azalacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler sonuç veriyor.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle alınan, belli yaş aralıklarındaki vatandaşların sokağa çıkışnın kısıtlaması, şehirler arası ulaşımdaki kısıtlamalar, 31 ilde alınan 2 günlük sokağa çıkış yasağı gibi önlemlerin pozitif sonuçları, önümüzdeki günlerde gözlemlenmeye başlanacak.

Fakat uzmanlar, alınan önlemlerin boşa çıkmaması için uyarılarını yineleyerek, evde kalmaya devam edilmesi, sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Bilim Kurulu üyesi: Vakalarımız yavaş yavaş azalacak VİDEO

Konuya ilişkin açıklama, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay'dan geldi.

"DÖNÜŞÜM 1-1.5 AY İÇİNDE OLACAK"

Okyay, Avrupa'nın azalma sürecine girildiğini belirterek, "Vakalarımız plato çizerek yavaş yavaş azalacak. Avrupa'da vaka sayıları azalma trendinde. Böyle bir şeyi biz de izleyeceğiz.  Avrupa'da görülen rakamlar, bu dönüşümün 1-1.5 ay içinde olacağı yönünde sonuçlar veriyor." dedi.

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