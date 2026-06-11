Bill Gates: Epstein'in işlediği suçların ciddiyetini anlayamamıştım

ABD'de çocuk istismarı ağı kuran Jeffrey Epstein dosyasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

ABD'den ve Avrupa ülkelerinde birçok siyasetçi ve iş insanının, cezaevinde ölü bulunan Epstein ile bağlantıları da soruşturulmaya devam ediyor.

"ADASINA GİTMEDİM"

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Epstein dosyası kapsamında Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ne gönüllü olarak ifade verdi.

Epstein’in suç teşkil eden faaliyetlerine hiçbir zaman tanık olmadığını vurgulayan Gates, "Onun adasına, çiftliğine ya da Florida'daki evine hiç gitmedim. Hiç kimseyi mağdur etmedim. O, benimle kişisel bir ilişki kurmaya çalışmış olsa da benim böyle bir ilgim olmadı ve bu çabalarına hiçbir zaman karşılık vermedim." ifadelerini kullandı.

"SUÇLARININ CİDDİYETİNİ ANLAMAMIŞTIM"

Epstein ile 2011 yılında tanıştığını ve Epstein'in o dönemde küresel sağlık programları için milyarlarca dolar toplayabileceğine dair kendisine söz verdiğini belirten Gates, şunları söyledi:

"Epstein'in daha önce yasal bazı sorunlar yaşadığını biliyordum, ancak işlediği suçların ciddiyetini tam olarak anlamamıştım. Görüşmelerimizi kendi kişisel çıkarı için kullanmaya çalıştı. Epstein ile en başından beri görüşmemeliydim. Onunla görüşmek büyük bir hataydı."

"BANA BASKI YAPTI"

Daha sonra Epstein'den uzaklaştığını belirten Gates, Epstein'in özel hayatı ile ilgili bilgileri kullanarak üzerinde baskı kurmaya çalıştığını öne sürerek, "Epstein, uydurduğu pek çok yalana ek olarak, geçmişteki sadakatsizliklerimle ilgili bilgileri kullanarak kendisiyle yeniden bağlantı kurmam için baskı yapmaya çalışıyordu." diye konuştu.

Verdiği ifadenin Epstein mağdurlarının adalet arayışına katkı sunmasını umduğunu vurgulayan Gates, "Umarım Epstein suçlarının mağdurları hak ettikleri adalete kavuşurlar." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein hakkındaki adli soruşturmayla ilgili milyonlarca sayfalık belgeyi kamuoyu ile paylaşmış, belgelerde Gates'in adının ve Epstein ile yan yana çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı görülmüştü.

Epstein ile ilişkisine dair suçlamaları kesin bir dille reddeden Gates, yasa dışı hiçbir faaliyete karışmadığını ve Epstein'in karanlık eylemlerinden haberdar olmadığını ifade etmişti.