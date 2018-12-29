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Binali Yıldırım adaylığı açıklanınca duygulandı

Binali Yıldırım adının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için açıklanmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi | 29.12.2018 - 16:44..
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Binali Yıldırım adaylığı açıklanınca duygulandı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım oldu. Binali Yıldırım, ismi açıklanır açıklanmaz ekrana gelen videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı, uzun süre ağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB adayı olduğunu açıkladığı Binali Yıldırım için "En tecrübeli en kıdemli kişi" dedi.

BURADA MESLEK SAHİBİ, AİLE BABASI OLDUM"

Daha sonra kürsüte çıkan Binali Yıldırım yaptığı duygusal konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Babam benim okuyayım diye İstanbul'a yolladı, burada meslek sahibi, aile babası oldum.

AYRINTILAR GELİYOR...

Binali Yıldırım adaylığı açıklanınca duygulandı

Binali Yıldırım adaylığı açıklanınca duygulandı

Binali Yıldırım adaylığı açıklanınca duygulandı

Binali Yıldırım adaylığı açıklanınca duygulandı

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