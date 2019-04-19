Binali Yıldırım: İvedilikle hizmet etmek gerekir

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı adayı olan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, belge kopyalama iddialarına, İstanbul'un hizmet beklediğine dikkat çekerek karşılık verdi.

"HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Binali Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde: "İmamoğlu bunu yalanladıysa bir şey demeye gerek yok. Ortalıkta evraklar dolaşıyor, demek ki birisi Başkan'ın imzasını taklit etti. Böyleyse bu daha vahim. Belediye Başkanı kurumla ilgili her incelemeyi yaptırabilir. Bütün işlemlerin hukuk içerisinde olması ve çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak olunmalıdır. İstanbul için hizmetler ivedilikle yerine geitirilmedilir. Ben ülkeme bugüne kadar hizmet ettim. Konumum makamım ne olursa olsun, hizmet etmeye devam edeceğim. Tek hedefim hizmetler yaparken; insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek olmuştur. Benim için en büyük makam insanların gönlündeki makamdır. Bu yönde bir adım attıysak Rabbime hamdederim. Ben hali hazırda İzmir milletvekiliyim, bu görevim devam ediyor."