Binali Yıldırım konuşuyor

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gece 11'i 25 geçe seçimi kazandığımızı söyledik. Daha sonra YSK Başkanı ertesi gün Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu ifade etti.

Yargısal süreç şu an itibarıyla devam ediyor. Burada gerek AK Parti gerek CHP ve gerek MHP çeşitli yerlerde itirazlarda bulundu.

Herkes itiraz hakkını kullanmaya devam ediyor. İtiraz kültürü CHP'ye yabancı değildir. Bugün bu tahammülsüzlük anlaşılabilir değildir.

OYLARIMIZ İÇ EDİLDİ

Bunları niye söylüyorum? Biz hukukun peşindeyiz. Biz vatandaşlarımızın verdiği oyun sandıkta iç edilmesinin önüne geçmeye çalışıoyruz. Bunu da kısmen başardık. Fark azaldı. Başlkangıçta 27 binlerdeydi şimdi 12 bin 200'e düştü. İki aday birbirine yakın oy aldığı halde neden fark benim lehime kapanmaktadır. Bunu soruyorum. Bu şunu gösteriyor. Oylar sandıkta iç edilmiştir. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır.

İstanbul gibi memleket büyüklüğünde bir şehrin saklanmış seçim sonucuyla başkan olması pek hoş olmaz.

Biz başından beri hukuk vurgusu yapıyoruz.

MALTEPE'DEN SONRA SÜREÇ TAMAMLANACAK

Neticede bir sona yaklaşmış bulunuyoruz. Maltepe'den sonra bu süreç tamamlanmış olacak. Böylece YSK bir karara varmış olacaktır. Ben şunu doğrusu anlaayabilmiş değilim; bir tahammülsüzlük var ortada. Kardeşim seçimin kazandığının kararını sen mi vereceksin. Bugüne kadar onlarca seçim yapıldı. Seçimin kazanıldığının kararını veren YSK. Bugün böyle bir karar var mıdır?

Hukuk devletinde baskılarla hakimleri etkilemek mümkün değildir. Hepimize düşen sonucu sukunetle beklemektir. Dış ülkelerden Türkiye'ye baskı yapılmasını sağlamak milletimizin canını sıkmaktadır. Dünyaya Türkiye'yi şikayet etmek Türk demokrasisine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ben rakibimin bu davranışlara son vermesini tavsiye ediyorum.

Yapılan usulsüzlükler oy çalınmasıyla sınırlı değil. Başka olaylar da var. Mesela Büyükçekmece'deki olay."

AYRINTILAR GELECEK...