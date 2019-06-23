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Binali Yıldırım: Rakibimi tebrik ederim

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, seçim yenilgisini kabul ederek Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti, İstanbullulara teşekkür etti.

Haber Merkezi | 23.06.2019 - 19:16..
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Binali Yıldırım: Rakibimi tebrik ederim

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimleri sonrasında ilk açıklamasını yaptı.

"RAKİBİM ÖNDE GÖTÜRMEKTEDİR"

Binali Yıldırım'ın açıklamasında öne çıkan satır başları:

"Saat 19.16 YSK seçim sonuçlarıyla ilgili yasağı kaldırdı. Seçimleri rakibim önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum.

Teşkilat mensuplarımıza projelerimizi dinleyen İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum.

Binali Yıldırım: Rakibimi tebrik ederim VİDEO

"KENDİSİNE YARDIMCI OLAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum. Bu seçimler Türkiye'de demokrasinin kusursuz işlediğini ortaya koymuştur.

Bu sonuçların İstanbul'un geleceğini hayırlar getirmesine Rabbimden niyaz ediyorum. Ekrem İmamoğlu arkadaşımın İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Kendisine yardımcı olmaya da devam edeceğim.

Bu sonuçlar 15 milyon için hayırlı olsun. "

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