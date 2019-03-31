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Binali Yıldırım oyunu kullandı

Tuzla'da oyunu kullanan AK Parti İstanbul adayı Yıldırım, "Şimdi artık İstanbul için proje üretme zamanı" dedi.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 11:35..
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Binali Yıldırım oyunu kullandı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, oyunu kullanmak için Tuzla'daki konutundan saat 11.25'de Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlk ve Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Yıldırım, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

TORUNUYLA OYUNU ATTI

Torunları Ali Köylübay ve Elif Köylübay ile "1049" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Yıldırım, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Eşinin ardından oy pusulası ile zarfı alıp imzasını atan Yıldırım, kabine geçerek oyunu kullandı.

Binali Yıldırım oyunu kullandı

Sandık görevlilerine başarı dileyen Yıldırım, "Hayırlı, uğurlu olsun" diyerek zarfı torunu Ali Köylübay ile sandığa attı.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Yıldırım, "Bugün İstanbul'da ve Türkiye'de yerel seçimler yapılıyor. Seçime oldukça yoğun bir ilgi var. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. İstanbulumuz için 39 ilçemiz için hayırlı uğurlu olsun.

TORUNLARIM BENİ YALNIZ BIRAKMADI

Kardeşliğimizin, birliğimizin İstanbul için hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bende de torun çok. Onlar bu güzel günde bizi yalnız bırakmadılar. Bizimle geldiler. 6'dan 2 tanesi kurayla belirlendi. Bizimkiler de dedesine oy istiyorlar. Çalışmalar iyi geçti, İstanbul'u bir baştan bir başa 2 defa turladık. Çok güzel anılarımız oldu. İstanbul'u dinledik. Şimdi artık çalışma zamanı, İstanbul için proje üretme zamanı.

Seçim sonuçları hayırlısıyla belirli olursa bizim YouTube kanalını izlemeye devam edin."

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